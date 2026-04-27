New York: Teradyne si muove verso il basso

(Teleborsa) - Retrocede molto la società che produce i tester di circuiti integrati , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,56%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teradyne evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teradyne rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Teradyne è in rafforzamento con area di resistenza vista a 414,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 382,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 446,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```