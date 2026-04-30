Milano 10:23
47.486 -0,65%
Nasdaq 29-apr
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Dow Jones 29-apr
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Londra 10:23
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Francoforte 10:23
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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 29/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 29/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile

Allunga timidamente il passo il cambio Euro / Yen, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,21%.

Tecnicamente, l'Euro contro Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 187,456, mentre il supporto più immediato si intravede a 186,899. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 188,013.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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