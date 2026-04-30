Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 29/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile
Giornata poco mossa per il derivato italiano, che chiude la giornata del 29 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,50% rispetto alla seduta precedente.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 47.320. Primo supporto visto a 47.040. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 46.935.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)