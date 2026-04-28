Milano 12:16
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Dow Jones 27-apr
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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 27/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 27/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile

La giornata del 27 aprile chiude piatta per il derivato italiano, che riporta un +0,05%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Future sul FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 47.330, con il supporto più immediato individuato in area 47.020. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 46.905.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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