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Borsa: Milano avanza dello 0,33% alle 16:00
Il FTSE MIB scambia a 47.955,96 punti
In breve
,
Finanza
30 aprile 2026 - 16.00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,33%, con 47.955,96 punti alle 16:00.
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