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Borsa: Parigi apre in ribasso dell'1,35%
Il CAC40 avvia la giornata a 7.962,84 punti
In breve
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Finanza
30 aprile 2026 - 09.03
L'Indice di Parigi in sensibile calo dell'1,35%, a quota 7.962,84 in apertura.
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