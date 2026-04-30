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Borsa: Parigi apre in ribasso dell'1,35%

Il CAC40 avvia la giornata a 7.962,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Parigi apre in ribasso dell'1,35%
L'Indice di Parigi in sensibile calo dell'1,35%, a quota 7.962,84 in apertura.
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