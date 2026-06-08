Milano 9:37
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Nasdaq 5-giu
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Dow Jones 5-giu
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Londra 9:37
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Borsa: Parigi apre in rosso dell'1,03%

Il CAC40 avvia gli scambi a 8.133,46 punti

In breve, Finanza
Borsa: Parigi apre in rosso dell'1,03%
L'Indice di Parigi si muove in territorio negativo (-1,03%), a quota 8.133,46 in apertura.
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