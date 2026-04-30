Milano 17:35
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Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:03
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Londra 17:35
10.379 +1,62%
Francoforte 17:35
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Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,98%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 27.452,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,98%
L'indice dei titoli tecnologici USA amplia la performance positiva dello 0,98% e chiude a 27.452,12 punti.
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