Piazza Affari: risultato positivo per BFF Bank
(Teleborsa) - Bene la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, con un rialzo del 2,59%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BFF Bank rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di BFF Bank rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,957 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,887. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,027.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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