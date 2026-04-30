Eli Lilly corre a Wall Street, trimestre sopra attese e guidance 2026 al rialzo

(Teleborsa) - Effervescente Eli Lilly che scambia con una performance decisamente positiva del 9,03%.



Il gruppo statunitense ha chiuso il primo trimestre dell’anno con risultati superiori alle attese degli analisti e ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2026, trainata dalla forte domanda di farmaci contro obesità e diabete e dalle prospettive della nuova pillola orale in sviluppo.



Il gruppo farmaceutico ora stima ricavi fino a 85 miliardi di dollari (in aumento rispetto agli 83 miliardi precedenti) e un utile per azione rettificato tra 35,50 e 37 dollari, sopra la precedente forchetta di 33,50–35 dollari.



Il movimento della società farmaceutica statunitense , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' S&P 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.



Lo scenario di breve periodo di Eli Lilly evidenzia un declino dei corsi verso area 907,6 USD con prima area di resistenza vista a 939,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 887,1.



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