New York: pioggia di acquisti su Eli Lilly

(Teleborsa) - Protagonista la società farmaceutica statunitense , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,14%.



Il trend di Eli Lilly mostra un andamento in sintonia con quello dell' S&P-500 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 908,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 940,4. Il peggioramento di Eli Lilly è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 887,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```