Eli Lilly acquisirà Centessa, azienda produttrice di farmaci per disturbi sonno-veglia, per 6,3 miliardi di dollari

Centessa svetta nel premarket (+47%)

(Teleborsa) - Eli Lilly ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Centessa Pharmaceuticals , azienda che sviluppa una nuova classe di farmaci per il trattamento dell'eccessiva sonnolenza diurna e di altre patologie neurologiche, per un valore massimo di 7,8 miliardi di dollari.



La pipeline di Centessa include un potenziale farmaco di punta con significative potenzialità di miglioramento degli esiti in una vasta gamma di disturbi del sonno-veglia. L'acquisizione amplia il portafoglio e le competenze di Eli Lilly nel campo delle neuroscienze, in particolare nella medicina del sonno.



Secondo i termini dell'accordo di transazione, Eli Lilly acquisirà l'intero capitale azionario emesso e da emettere di Centessa per 38,00 dollari in contanti per azione, più ulteriori 9 dollari per azione al raggiungimento di tre obiettivi prefissati, secondo quanto riportato in un comunicato stampa di martedì. Il totale (47 dollari per azione) rappresenta un premio del 70% rispetto al prezzo di chiusura di lunedì. Il corrispettivo in contanti pagabile al closing, invece, rappresenta un premio di circa il 38% rispetto al prezzo di chiusura di lunedì.



Il pagamento iniziale rappresenta una valutazione azionaria di circa 6,3 miliardi di dollari, con potenziali pagamenti aggiuntivi per circa 1,5 miliardi. Non vi è alcuna garanzia che i pagamenti aggiuntivi legati a obiettivi vengano effettivamente versati, ha chiarito Eli Lilly.



Intanto nel premarket di Wall Street, le American Depositary Receipts (ADR) di Centessa balzano del 47%, mentre le azioni di Eli Lilly sono in rialzo di circa l'1%.



La transazione, che sarà realizzata mediante un accordo di fusione ai sensi delle leggi di Inghilterra e Galles, dovrebbe concludersi nel terzo trimestre.







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