Brillante il listino americano in avvio di seduta

(Teleborsa) - La nuova seduta di Wall Street apre tonica
, dopo i ribassi della seduta precedente, sostenuta da un'indiscrezione del Wall Street Journal, secondo cui il Presidente Donald Trump sarebbe disposto a porre fine alla guerra in Iran
, anche se lo Stretto di Hormuz dovesse rimanere chiuso. L'amministrazione statunitense avrebbe valutato che una missione per sbloccare forzatamente il passaggio prolungherebbe eccessivamente il conflitto. La nuova strategia punterebbe quindi ad affidare la riapertura dello stretto alla pressione diplomatica
e al coordinamento
con gli alleati europei e del Golfo. Una prospettiva di de-escalation
che ha parzialmente rassicurato i mercati, frenando i timori di una recessione globale
causata dal blocco energetico.
Sul fronte macro, gli indici FHFA e S&P Case-Shiller
indicano prezzi in rallentamento
nell'immobiliare statunitense nel mese di gennaio.
Lato equity, da segnalare che Eli Lilly acquisirà Centessa
, azienda produttrice di farmaci per disturbi sonno-veglia, per 6,3 miliardi di dollari.
Dalle prime rilevazioni
, sostenuti segni più per i principali listini USA, con il Dow Jones
in aumento dell'1,14%; sulla stessa linea, l'S&P-500
continua la giornata in aumento dell'1,40%. Balza in alto il Nasdaq 100
(+1,51%); sulla stessa linea, su di giri l'S&P 100
(+1,51%).