Eli Lilly pagherà fino a 7 miliardi di dollari per acquisire la biotech oncologica Kelonia

(Teleborsa) - Eli Lilly ha raggiunto un accordo per acquisizione Kelonia Therapeutics per un valore massimo di 7 miliardi di dollari, ottenendo così l'accesso a un potenziale trattamento all'avanguardia per i tumori del sangue.



Gli azionisti di Kelonia riceveranno un pagamento iniziale di 3,25 miliardi in contanti e pagamenti successivi al raggiungimento di traguardi clinici, normativi e commerciali, ha dichiarato Eli Lilly in un comunicato.



Il farmaco principale di Kelonia mira a trattare i pazienti affetti da mieloma multiplo, una forma di tumore del sangue che non risponde alle terapie tradizionali.



L'azienda sta sviluppando una tecnologia innovativa nota come CAR-T. Tradizionalmente, le cellule immunitarie del paziente vengono prelevate dal corpo e modificate geneticamente per legarsi alle cellule tumorali, per poi essere reinfuse e distruggerle. L'approccio di Kelonia è definito terapia "in vivo", il che significa che agisce direttamente sul paziente dopo una singola infusione. Non è necessario prelevare le cellule per modificarle o somministrare chemioterapia prima di reinfonderle.

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