Eventi e scadenze: settimana del 27 aprile 2026
I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
(Teleborsa) -
Lunedì 27/04/2026
Appuntamenti:
Forum economico Italia - America Latina - Prato, Teatro Metastasio - Forum economico "Italia, Europa e America Latina: il tempo della svolta verso una nuova centralità strategica. Prospettive di crescita e Mercosur", promosso dall'Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (IILA) con il MAECI, e il supporto di ICE-Agenzia. Parteciperanno il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, i membri di Governo dei Paesi dell'America Latina e il Segretario Generale di IILA Giorgio Silli
UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - I ministri discuteranno del ruolo dell'agricoltura e della gestione delle foreste nella prevenzione degli incendi boschivi, delle proposte nel quadro della PAC post-2027 e dell'attuale situazione del mercato
BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria
10:00 - BCE - Statistiche annuali sulle finanze pubbliche – diffusione primaverile nel quadro del Sistema europeo delle banche centrali (ESCB)
12:00 - Presentazione SaMoTer 2026 - Palazzo Madama, Senato della Repubblica - Presentazione di SaMoTer 2026, International Construction Equipment Trade Show, il salone internazionale dedicato al settore delle macchine per costruzioni, movimento terra ed edilizia. Interverranno, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso, Federico Bricolo (Presidente di Veronafiere), Matteo Pasinato (Event manager SaMoTer) e, in collegamento, Matteo Zoppas (Presidente ITA-Italian Trade Agency)
12:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, visiterà lo stabilimento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia – Edificio bollini e edificio targhe storiche (Via Leone III)
15:00 - Attività di Governo - Ministro Urso alla presentazione mappatura filiera aerospaziale italiana - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso interviene alla presentazione della mappatura della filiera aerospaziale italiana realizzata congiuntamente dal Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA) e da Confindustria
Aziende:
Bed Bath & Beyond - Risultati di periodo
Borgosesia - CDA: Bilancio
Centrale del Latte d'Italia - Assemblea: Bilancio
CIR - Assemblea: Bilancio
Deutsche Boerse - Risultati di periodo
Dexelance - Assemblea: Bilancio
FNM - Assemblea: Bilancio
Gambero Rosso - Assemblea: Bilancio
Growens - Assemblea: FY 2025
KME Group - CDA: Bilancio
NewPrinces - Assemblea: Bilancio
Giglio Group - CDA: Bilancio
Pharmanutra - Assemblea: Bilancio
Pininfarina - CDA: Bilancio
Poste Italiane - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione degli utili - unica convocazione
Revo Insurance - Assemblea: Bilancio
Sanlorenzo - Assemblea: Bilancio
Seco - Assemblea: Approvazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025
Siav - Assemblea: Bilancio
Sogefi - Assemblea: Bilancio
Verizon Communication - Risultati di periodo
Martedì 28/04/2026
Appuntamenti:
Banca d'Italia - Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia
FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria
BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
09:00 - Blue Capital Forum - Hotel Magna Pars, Milano - Il Forum riunisce armatori, leader d'impresa, istituzioni finanziarie e professionisti. Focus sul rapporto tra impresa e capitale, l'evoluzione degli investimenti nello shipping e il ruolo di porti, infrastrutture, mercati e normative. Interverranno, tra gli altri, Nicola Zaccheo, Presidente – Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), Carlos Balestra di Mottola, CEO – d’Amico International Shipping, Luca Tavano, Head of Mid & Small Caps, Primary Markets – Borsa Italiana e molti altri
10:00 - BCE - Risultati dell'indagine sulle aspettative dei consumatori della BCE - Marzo 2026
11:30 - Presentazione XVII rapporto Osservatorio AUB - Camera dei Deputati - L'Osservatorio AUB, promosso da AIDAF, UniCredit, Cattedra AIDAF-EY di Strategia delle Aziende Familiari (Università Bocconi) e Fondazione Angelini, con il supporto di Borsa Italiana e ELITE, offre un'analisi delle caratteristiche e delle performance economico-finanziarie della rinnovata popolazione di imprese familiari italiane. Tra gli interventi, Sergio Marullo di Condojanni, AD Angelini Industries e Angelini Pharma, Cristina Bombassei, Presidente AIDAF e Anna Ascani, Vicepresidente della Camera
12:00 - Mastercard Cybersecurity Day: Sicurezza informatica, tra impatti, trend e best practice - Spaces Turati, Milano - Incontro dedicato all'evoluzione della cybersecurity in Italia, tra trend emergenti e impatto sul sistema economico e sui consumatori. Dalla prevenzione predittiva alle nuove tipologie di frode, fino al ruolo delle tecnologie e dell'intelligence nella protezione dei pagamenti. Interverranno, Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard e Lorenzo Giudici, Business Development Security Solutions di Mastercard
12:00 - Camera dei Deputati - DFP, audizione Cavallari - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, svolgono l'audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari
19:30 - BCE - Christine Lagarde - Cena informale e scambio di opinioni tra Christine Lagarde e il Consiglio direttivo con la Commissaria europea per i Servizi finanziari e l'Unione del risparmio e degli investimenti, Maria Luís Albuquerque, a Francoforte
20:00 - Camera dei Deputati - Documento finanza pubblica, audizione Giorgetti - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, svolgono l'audizione del ministro Giancarlo Giorgetti
20:00 - Camera dei Deputati - DFP, audizione Giorgetti - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, svolgono l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT; Regolamento BTP Short - BTP€i
Aziende:
A2A - Assemblea: Assemblea degli azionisti A2A presso il Museo Diocesano di Brescia alle ore 10.00
Aquafil - Assemblea: Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2025
Avio - Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025. Presentazione del Bilancio consolidato e della Rendicontazione di Sostenibilità
Barclays - Risultati di periodo
Biesse - Assemblea: Bilancio
Bolognafiere - Assemblea: Bilancio
Caltagirone SpA - Assemblea: Bilancio
Christian Dior - Risultati di periodo
Coca Cola - Risultati di periodo
Cy4Gate - Assemblea: Bilancio
doValue - Assemblea: Bilancio
Edison International - Risultati di periodo
Enervit - Assemblea: Bilancio
General Motors - Risultati di periodo
LU-VE Group - Assemblea: Bilancio
Neodecortech - Assemblea: Bilancio
Novartis - Risultati di periodo
Olidata - CDA: Bilancio
Orsero - Assemblea: Bilancio
Rai Way - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025 (unica convocazione)
Renovalo - CDA: Bilancio
S&P Global - Risultati di periodo
Safilo - Assemblea: Bilancio
Spotify Technology - Risultati di periodo
Starbucks - Risultati di periodo
Sysco - Risultati di periodo
Visa - Risultati di periodo
Zest - Assemblea: Bilancio
Zignago Vetro - Assemblea: Bilancio
Mercoledì 29/04/2026
Appuntamenti:
Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Rapporto sulla Stabilità Finanziaria
FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
FOMC - Conferenza stampa di Jerome Powell
BCE - Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte
Madrid Forum 2026 - 40th European Gas Regulatory Forum - Sede della CNMC, Alcalá 47, Madrid - Organizzatore: Commissione europea e Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); si tratta della 40ª edizione del forum regolatorio sul gas europeo (da mercoledì 29/04/2026 a giovedì 30/04/2026)
Bank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi
Assemblea Unioncamere Nazionale - Roma (piazza Sallustio) - Riunione istituzionale del sistema camerale italiano che riunisce i vertici delle Camere di commercio per discutere indirizzi strategici, attività e temi di interesse per il sistema imprenditoriale nazionale. Autorizzata la trasferta del Presidente e del Segretario Generale. Interviene il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso
Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività
08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel ° trimestre 2026
10:30 - Assemblea annuale dell Associazione Industrie Beni di Consumo - Magna Pars di Milano - All'incontro "Competere nel nuovo scenario globale. Strategie di crescita per le Pmi del largo consumo" parteciperanno esponenti di importanti aziende, provenienti da tutta Italia. Focus su scenario globale, dinamica della domanda ed esigenze delle imprese. Tra gli interventi, Flavio Ferretti, presidente di IBC - Associazione Industrie Beni di Consumo, Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del made in Italy e Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera dei deputati
11:00 - Istat - Retribuzioni contrattuali I Trimestre 2026
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta medio-lungo
Aziende:
Adidas - Risultati di periodo
Alphabet - Risultati di periodo
Amazon - Risultati di periodo
Astrazeneca - Risultati di periodo
Banco Desio - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025
Banco Santander - Risultati di periodo
Beewize - CDA: Approvazione dati contabili
Brembo - Assemblea: Approvazione Bilancio Annuale al 31 dicembre 2025
Cloudia Research - CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025
Credem - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2025
DiaSorin - Assemblea: Bilancio
eBay - Risultati di periodo
Elica - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive I trimestre esercizio 2026
FILA - Assemblea: Bilancio
Fineco - Assemblea: Assemblea dei soci
Ford Motor - Risultati di periodo
Goldman Sachs - Assemblea: Assemblea annuale degli azionisti
Iberdrola - Risultati di periodo
Italian Exhibition Group - Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, in unica convocazione
Maire - CDA: Approvazione dati contabili
Mattel - Risultati di periodo
Mercedes-Benz - Risultati di periodo
Meta Platforms - Risultati di periodo
Microsoft - Risultati di periodo
Morningstar - Risultati di periodo
Nexi - Assemblea: Assemblea Ordinaria
Philogen - Assemblea: Bilancio
Prysmian - CDA: Risultati del I trimestre
Qualcomm - Risultati di periodo
Recordati - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2025 e nomina del Collegio Sindacale
Sabaf - Assemblea: Bilancio
Snam - Assemblea: Bilancio di esercizio 2025 - Delibera destinazione utile dell'esercizio 2025 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2026. Diffusione del comunicato stampa al termine dell’Assemblea
Toscana Aeroporti - Assemblea: Bilancio
Totalenergies - Risultati di periodo
TXT E-solutions - Assemblea: Bilancio
Ubs - Risultati di periodo
Unipol - Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2025 (unica convocazione)
Volkswagen - Risultati di periodo
Webuild - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025
WIIT - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025
Yum! Brands - Risultati di periodo
Giovedì 30/04/2026
Appuntamenti:
Madrid Forum 2026 - 40th European Gas Regulatory Forum - Sede della CNMC, Alcalá 47, Madrid - Organizzatore: Commissione europea e Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); si tratta della 40ª edizione del forum regolatorio sul gas europeo (da mercoledì 29/04/2026 a giovedì 30/04/2026)
Banca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche
11:00 - CNR - 40 anni di Internet in Italia - Auditorium dell'Area della Ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa - Evento organizzato dall'Istituto di informatica e telematica del CNR (Cnr-Iit) in occasione dei 40 anni dal primo collegamento italiano a Internet. Tra gli ospiti, Andrea Lenzi (Presidente del CNR), Massimo Inguscio (Presidente di ENIquantic), Martina Ottavi (Head of Quantum Communication Systems Solutions and Technologies presso Thales Alenia Space) e Franco Bernabè (Presidente del CDA dell'Università di Trento)
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Pontedera - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla celebrazione della Festa del Lavoro e visiterà l'azienda Piaggio
13:00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali
14:15 - BCE - Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi
14:45 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento BOT
Aziende:
Air France-Klm - Risultati di periodo: Presentazione Risultati 1° trimestre 2026 - ore 9.30
Apple - Risultati di periodo
Arcelormittal - Risultati di periodo
BasicNet - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
BFF Bank - Assemblea: Progetto di bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025
Bristol Myers Squibb - Risultati di periodo
Caterpillar - Risultati di periodo
Cellularline - Assemblea: Bilancio
CNH Industrial - Risultati di periodo
Com.Tel - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025
Doxee - Assemblea: Bilancio
Eli Lilly - Risultati di periodo
Finanza.Tech - Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025
First Solar - Risultati di periodo
Garofalo Health Care - Assemblea: Bilancio
Hyatt Hotels - Risultati di periodo
Interpump - Assemblea: Bilancio
Intesa Sanpaolo - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2025 della Capogruppo e della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio - (unica convocazione"
Inwit - Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 - unica convocazione
ITway - CDA: Bilancio
Lottomatica - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025 - unica convocazione
Lucisano Media Group - Assemblea: Bilancio
Mastercard - Risultati di periodo
Merck - Risultati di periodo
Next Re - Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31.12.2025
Prada - Risultati di periodo: Q1 Revenue
Prysmian - Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo
SanDisk - Risultati di periodo
Softlab - CDA: Bilancio
Stellantis - Appuntamento: Live webcast e conference call - CDA: Risultati del primo trimestre 2026
T.RowePrice - Risultati di periodo
11:00 - Solid World Group - Assemblea: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; Nomina del Consiglio di Amministrazione; Integrazione del Collegio Sindacale - prima convocazione, e, occorrendo, per il 4 maggio 2026 seconda convocazione
Venerdì 01/05/2026
Borsa:
Spagna - Borsa di Madrid chiusa per festività
Italia - Borsa di Milano chiusa per festività
Francia - Borsa di Parigi chiusa per festività
Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività
Germania - Borsa di Francoforte chiusa per festività
Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività
Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività
Aziende:
Basf - Risultati di periodo
Chevron - Risultati di periodo
Colgate-Palmolive - Risultati di periodo
Exxon Mobil - Risultati di periodo
Mitsubishi - Risultati di periodo: Annuncio dei risultati finanziari per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2026
Moderna - Risultati di periodo
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