Eventi e scadenze: settimana del 27 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 27/04/2026

Appuntamenti:

Forum economico Italia - America Latina - Prato, Teatro Metastasio - Forum economico "Italia, Europa e America Latina: il tempo della svolta verso una nuova centralità strategica. Prospettive di crescita e Mercosur", promosso dall'Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (IILA) con il MAECI, e il supporto di ICE-Agenzia. Parteciperanno il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, i membri di Governo dei Paesi dell'America Latina e il Segretario Generale di IILA Giorgio Silli

UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - I ministri discuteranno del ruolo dell'agricoltura e della gestione delle foreste nella prevenzione degli incendi boschivi, delle proposte nel quadro della PAC post-2027 e dell'attuale situazione del mercato

BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria

10:00 - BCE - Statistiche annuali sulle finanze pubbliche – diffusione primaverile nel quadro del Sistema europeo delle banche centrali (ESCB)

12:00 - Presentazione SaMoTer 2026 - Palazzo Madama, Senato della Repubblica - Presentazione di SaMoTer 2026, International Construction Equipment Trade Show, il salone internazionale dedicato al settore delle macchine per costruzioni, movimento terra ed edilizia. Interverranno, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso, Federico Bricolo (Presidente di Veronafiere), Matteo Pasinato (Event manager SaMoTer) e, in collegamento, Matteo Zoppas (Presidente ITA-Italian Trade Agency)

12:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, visiterà lo stabilimento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia – Edificio bollini e edificio targhe storiche (Via Leone III)

15:00 - Attività di Governo - Ministro Urso alla presentazione mappatura filiera aerospaziale italiana - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso interviene alla presentazione della mappatura della filiera aerospaziale italiana realizzata congiuntamente dal Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA) e da Confindustria

Aziende:

Bed Bath & Beyond - Risultati di periodo

Borgosesia - CDA: Bilancio

Centrale del Latte d'Italia - Assemblea: Bilancio

CIR - Assemblea: Bilancio

Deutsche Boerse - Risultati di periodo

Dexelance - Assemblea: Bilancio

FNM - Assemblea: Bilancio

Gambero Rosso - Assemblea: Bilancio

Growens - Assemblea: FY 2025

KME Group - CDA: Bilancio

NewPrinces - Assemblea: Bilancio

Giglio Group - CDA: Bilancio

Pharmanutra - Assemblea: Bilancio

Pininfarina - CDA: Bilancio

Poste Italiane - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione degli utili - unica convocazione

Revo Insurance - Assemblea: Bilancio

Sanlorenzo - Assemblea: Bilancio

Seco - Assemblea: Approvazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

Siav - Assemblea: Bilancio

Sogefi - Assemblea: Bilancio

Verizon Communication - Risultati di periodo



Martedì 28/04/2026

Appuntamenti:

Banca d'Italia - Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia

FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria

BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

09:00 - Blue Capital Forum - Hotel Magna Pars, Milano - Il Forum riunisce armatori, leader d'impresa, istituzioni finanziarie e professionisti. Focus sul rapporto tra impresa e capitale, l'evoluzione degli investimenti nello shipping e il ruolo di porti, infrastrutture, mercati e normative. Interverranno, tra gli altri, Nicola Zaccheo, Presidente – Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), Carlos Balestra di Mottola, CEO – d’Amico International Shipping, Luca Tavano, Head of Mid & Small Caps, Primary Markets – Borsa Italiana e molti altri

10:00 - BCE - Risultati dell'indagine sulle aspettative dei consumatori della BCE - Marzo 2026

11:30 - Presentazione XVII rapporto Osservatorio AUB - Camera dei Deputati - L'Osservatorio AUB, promosso da AIDAF, UniCredit, Cattedra AIDAF-EY di Strategia delle Aziende Familiari (Università Bocconi) e Fondazione Angelini, con il supporto di Borsa Italiana e ELITE, offre un'analisi delle caratteristiche e delle performance economico-finanziarie della rinnovata popolazione di imprese familiari italiane. Tra gli interventi, Sergio Marullo di Condojanni, AD Angelini Industries e Angelini Pharma, Cristina Bombassei, Presidente AIDAF e Anna Ascani, Vicepresidente della Camera

12:00 - Mastercard Cybersecurity Day: Sicurezza informatica, tra impatti, trend e best practice - Spaces Turati, Milano - Incontro dedicato all'evoluzione della cybersecurity in Italia, tra trend emergenti e impatto sul sistema economico e sui consumatori. Dalla prevenzione predittiva alle nuove tipologie di frode, fino al ruolo delle tecnologie e dell'intelligence nella protezione dei pagamenti. Interverranno, Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard e Lorenzo Giudici, Business Development Security Solutions di Mastercard

12:00 - Camera dei Deputati - DFP, audizione Cavallari - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, svolgono l'audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari

19:30 - BCE - Christine Lagarde - Cena informale e scambio di opinioni tra Christine Lagarde e il Consiglio direttivo con la Commissaria europea per i Servizi finanziari e l'Unione del risparmio e degli investimenti, Maria Luís Albuquerque, a Francoforte

20:00 - Camera dei Deputati - Documento finanza pubblica, audizione Giorgetti - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, svolgono l'audizione del ministro Giancarlo Giorgetti

20:00 - Camera dei Deputati - DFP, audizione Giorgetti - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, svolgono l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT; Regolamento BTP Short - BTP€i

Aziende:

A2A - Assemblea: Assemblea degli azionisti A2A presso il Museo Diocesano di Brescia alle ore 10.00

Aquafil - Assemblea: Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2025

Avio - Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025. Presentazione del Bilancio consolidato e della Rendicontazione di Sostenibilità

Barclays - Risultati di periodo

Biesse - Assemblea: Bilancio

Bolognafiere - Assemblea: Bilancio

Caltagirone SpA - Assemblea: Bilancio

Christian Dior - Risultati di periodo

Coca Cola - Risultati di periodo

Cy4Gate - Assemblea: Bilancio

doValue - Assemblea: Bilancio

Edison International - Risultati di periodo

Enervit - Assemblea: Bilancio

General Motors - Risultati di periodo

LU-VE Group - Assemblea: Bilancio

Neodecortech - Assemblea: Bilancio

Novartis - Risultati di periodo

Olidata - CDA: Bilancio

Orsero - Assemblea: Bilancio

Rai Way - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025 (unica convocazione)

Renovalo - CDA: Bilancio

S&P Global - Risultati di periodo

Safilo - Assemblea: Bilancio

Spotify Technology - Risultati di periodo

Starbucks - Risultati di periodo

Sysco - Risultati di periodo

Visa - Risultati di periodo

Zest - Assemblea: Bilancio

Zignago Vetro - Assemblea: Bilancio



Mercoledì 29/04/2026

Appuntamenti:

Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Rapporto sulla Stabilità Finanziaria

FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

FOMC - Conferenza stampa di Jerome Powell

BCE - Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte

Madrid Forum 2026 - 40th European Gas Regulatory Forum - Sede della CNMC, Alcalá 47, Madrid - Organizzatore: Commissione europea e Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); si tratta della 40ª edizione del forum regolatorio sul gas europeo (da mercoledì 29/04/2026 a giovedì 30/04/2026)

Bank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Assemblea Unioncamere Nazionale - Roma (piazza Sallustio) - Riunione istituzionale del sistema camerale italiano che riunisce i vertici delle Camere di commercio per discutere indirizzi strategici, attività e temi di interesse per il sistema imprenditoriale nazionale. Autorizzata la trasferta del Presidente e del Segretario Generale. Interviene il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel ° trimestre 2026

10:30 - Assemblea annuale dell Associazione Industrie Beni di Consumo - Magna Pars di Milano - All'incontro "Competere nel nuovo scenario globale. Strategie di crescita per le Pmi del largo consumo" parteciperanno esponenti di importanti aziende, provenienti da tutta Italia. Focus su scenario globale, dinamica della domanda ed esigenze delle imprese. Tra gli interventi, Flavio Ferretti, presidente di IBC - Associazione Industrie Beni di Consumo, Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del made in Italy e Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera dei deputati

11:00 - Istat - Retribuzioni contrattuali I Trimestre 2026

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo

Aziende:

Adidas - Risultati di periodo

Alphabet - Risultati di periodo

Amazon - Risultati di periodo

Astrazeneca - Risultati di periodo

Banco Desio - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

Banco Santander - Risultati di periodo

Beewize - CDA: Approvazione dati contabili

Brembo - Assemblea: Approvazione Bilancio Annuale al 31 dicembre 2025

Cloudia Research - CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Credem - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2025

DiaSorin - Assemblea: Bilancio

eBay - Risultati di periodo

Elica - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive I trimestre esercizio 2026

FILA - Assemblea: Bilancio

Fineco - Assemblea: Assemblea dei soci

Ford Motor - Risultati di periodo

Goldman Sachs - Assemblea: Assemblea annuale degli azionisti

Iberdrola - Risultati di periodo

Italian Exhibition Group - Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, in unica convocazione

Maire - CDA: Approvazione dati contabili

Mattel - Risultati di periodo

Mercedes-Benz - Risultati di periodo

Meta Platforms - Risultati di periodo

Microsoft - Risultati di periodo

Morningstar - Risultati di periodo

Nexi - Assemblea: Assemblea Ordinaria

Philogen - Assemblea: Bilancio

Prysmian - CDA: Risultati del I trimestre

Qualcomm - Risultati di periodo

Recordati - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2025 e nomina del Collegio Sindacale

Sabaf - Assemblea: Bilancio

Snam - Assemblea: Bilancio di esercizio 2025 - Delibera destinazione utile dell'esercizio 2025 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2026. Diffusione del comunicato stampa al termine dell’Assemblea

Toscana Aeroporti - Assemblea: Bilancio

Totalenergies - Risultati di periodo

TXT E-solutions - Assemblea: Bilancio

Ubs - Risultati di periodo

Unipol - Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2025 (unica convocazione)

Volkswagen - Risultati di periodo

Webuild - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025

WIIT - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025

Yum! Brands - Risultati di periodo



Giovedì 30/04/2026

Appuntamenti:

Madrid Forum 2026 - 40th European Gas Regulatory Forum - Sede della CNMC, Alcalá 47, Madrid - Organizzatore: Commissione europea e Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); si tratta della 40ª edizione del forum regolatorio sul gas europeo (da mercoledì 29/04/2026 a giovedì 30/04/2026)

Banca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche

11:00 - CNR - 40 anni di Internet in Italia - Auditorium dell'Area della Ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa - Evento organizzato dall'Istituto di informatica e telematica del CNR (Cnr-Iit) in occasione dei 40 anni dal primo collegamento italiano a Internet. Tra gli ospiti, Andrea Lenzi (Presidente del CNR), Massimo Inguscio (Presidente di ENIquantic), Martina Ottavi (Head of Quantum Communication Systems Solutions and Technologies presso Thales Alenia Space) e Franco Bernabè (Presidente del CDA dell'Università di Trento)

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Pontedera - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla celebrazione della Festa del Lavoro e visiterà l'azienda Piaggio

13:00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

14:15 - BCE - Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

14:45 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Air France-Klm - Risultati di periodo: Presentazione Risultati 1° trimestre 2026 - ore 9.30

Apple - Risultati di periodo

Arcelormittal - Risultati di periodo

BasicNet - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

BFF Bank - Assemblea: Progetto di bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Bristol Myers Squibb - Risultati di periodo

Caterpillar - Risultati di periodo

Cellularline - Assemblea: Bilancio

CNH Industrial - Risultati di periodo

Com.Tel - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025

Doxee - Assemblea: Bilancio

Eli Lilly - Risultati di periodo

Finanza.Tech - Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

First Solar - Risultati di periodo

Garofalo Health Care - Assemblea: Bilancio

Hyatt Hotels - Risultati di periodo

Interpump - Assemblea: Bilancio

Intesa Sanpaolo - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2025 della Capogruppo e della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio - (unica convocazione"

Inwit - Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 - unica convocazione

ITway - CDA: Bilancio

Lottomatica - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025 - unica convocazione

Lucisano Media Group - Assemblea: Bilancio

Mastercard - Risultati di periodo

Merck - Risultati di periodo

Next Re - Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31.12.2025

Prada - Risultati di periodo: Q1 Revenue

Prysmian - Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo

SanDisk - Risultati di periodo

Softlab - CDA: Bilancio

Stellantis - Appuntamento: Live webcast e conference call - CDA: Risultati del primo trimestre 2026

T.RowePrice - Risultati di periodo

11:00 - Solid World Group - Assemblea: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; Nomina del Consiglio di Amministrazione; Integrazione del Collegio Sindacale - prima convocazione, e, occorrendo, per il 4 maggio 2026 seconda convocazione



Venerdì 01/05/2026

Borsa:

Spagna - Borsa di Madrid chiusa per festività

Italia - Borsa di Milano chiusa per festività

Francia - Borsa di Parigi chiusa per festività

Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Germania - Borsa di Francoforte chiusa per festività

Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività

Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività

Aziende:

Basf - Risultati di periodo

Chevron - Risultati di periodo

Colgate-Palmolive - Risultati di periodo

Exxon Mobil - Risultati di periodo

Mitsubishi - Risultati di periodo: Annuncio dei risultati finanziari per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2026

Moderna - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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