Milano 12:54
47.674 -0,25%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 12:54
10.316 +1,01%
Francoforte 12:53
24.010 +0,23%

Francoforte: exploit di Puma

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: exploit di Puma
Brillante rialzo per Puma, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,62%.
Condividi
```