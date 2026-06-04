Milano 10:03
50.157 +0,24%
Nasdaq 3-giu
30.571 0,00%
Dow Jones 3-giu
50.687 -1,21%
Londra 10:03
10.349 +0,16%
Francoforte 10:03
24.934 +0,56%

Francoforte: seduta euforica per Puma

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta euforica per Puma
Grande giornata per Puma, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,03%.
Condividi
```