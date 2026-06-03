Francoforte: performance negativa per Puma
(Teleborsa) - Sottotono Puma, che passa di mano con un calo del 2,37%.
La tendenza ad una settimana di Puma è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Puma. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 27,07 Euro. Primo supporto visto a 26,61. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 26,38.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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