Francoforte: performance negativa per Puma

(Teleborsa) - Sottotono Puma , che passa di mano con un calo del 2,37%.



La tendenza ad una settimana di Puma è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Puma . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 27,07 Euro. Primo supporto visto a 26,61. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 26,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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