Francoforte: positiva la giornata per Puma
(Teleborsa) - Balza in avanti Puma, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,18%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Puma mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,73%, rispetto a -2,05% del MDAX).
Le implicazioni di breve periodo di Puma sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 28,61 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 28,14. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 29,08.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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