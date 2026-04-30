Francoforte: scambi al rialzo per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Bene Carl Zeiss Meditec , con un rialzo del 2,21%.



La tendenza ad una settimana di Carl Zeiss Meditec è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Carl Zeiss Meditec mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25,25 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 26,23. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```