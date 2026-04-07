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/ Francoforte: Carl Zeiss Meditec sale verso 26,27 Euro
Francoforte: Carl Zeiss Meditec sale verso 26,27 Euro
Migliori e peggiori
,
In breve
07 aprile 2026 - 09.50
Protagonista
Carl Zeiss Meditec
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,51%.
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