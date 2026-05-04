Francoforte: andamento sostenuto per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Avanza Carl Zeiss Meditec , che guadagna bene, con una variazione del 3,32%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Carl Zeiss Meditec rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche di breve periodo di Carl Zeiss Meditec suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 27,59 Euro e supporto visto a quota 26,91. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 28,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```