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Francoforte: scambi al rialzo per Wacker Chemie

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Wacker Chemie
Seduta vivace oggi per Wacker Chemie, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,14%.
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