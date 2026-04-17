Francoforte: balza in avanti Scout24

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che avanza bene del 2,37%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Scout24 mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,85%, rispetto a +2,11% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico di breve periodo di Scout24 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 72,07 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 70,07. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 74,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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