Francoforte: positiva la giornata per Scout24

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , con una variazione percentuale dell'1,99%.



L'andamento di Scout24 nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Scout24 suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 65,72 Euro con tetto rappresentato dall'area 67,17. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 64,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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