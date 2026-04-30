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GOLD del 29/04/2026

Finanza
GOLD del 29/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile

Seduta in ribasso per il metallo giallo, che porta a casa un decremento dell'1,12%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'oro, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4.489,3. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4.653,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4.434,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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