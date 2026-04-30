Listini europei in rosso su timori nuova escalation in Iran, Brent sopra i 120 dollari. A Milano crolla Stellantis

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee
.
Balzo dei prezzi del greggio
, con il Brent che ha toccato i 126 dollari al barile
(+6,8%), il livello più alto dall'inizio della crisi Russia-Ucraina nel 2022, e ora scambia intorno ai 122 dollari. A infiammare il mercato è la notizia che il Presidente Trump
valuterà oggi nuove opzioni militari contro l'Iran
, presentate dal comandante del CENTCOM Brad Cooper. Le opzioni
includono attacchi aerei, operazioni per riaprire lo Stretto di Hormuz (bloccato da due mesi) o il sequestro delle scorte di uranio iraniano.
A Piazza Affari
tonfo di Stellantis
nonostante una trimestrale che ha segnato il ritorno all'utile netto
dopo il rosso dello scorso anno. Performance negativa anche Prysmian
che, dopo i conti
, aveva aperto da un -6% per poi recuperare.
Sul fronte macroeconomico, accelera l'inflazione
in Francia
al 2,2%. In Germania
in discesa il commercio al dettaglio
. Le vendite in termini reali hanno registrato a marzo un calo del 2% su mese, contro il -0,3% atteso dagli analisti, e dopo il -0,3% registrato il mese precedente (rivisto da -0,6%).
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,168. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.589,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 108,3 dollari per barile.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +84 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,95%. Tra i listini europei
fiacca Francoforte
, che mostra un piccolo decremento dello 0,41%, resta vicino alla parità Londra
(+0,13%), e soffre Parigi
, che evidenzia una perdita dell'1,09%.
Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,95% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
perde lo 0,94%, continuando la seduta a 49.795 punti.
In ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,97%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo il FTSE Italia Star
(-0,47%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, seduta senza slancio per ENI
, che riflette un moderato aumento dell'1,10%.
Piccolo passo in avanti per Snam
, che mostra un progresso dello 0,70%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis
, che ottiene -7,83%.
Preda dei venditori Avio
, con un decremento dell'1,92%.
Si concentrano le vendite su Moncler
, che soffre un calo dell'1,80%.
Vendite su Buzzi
, che registra un ribasso dell'1,71%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Ascopiave
(+1,18%), Comer Industries
(+0,88%) e Pharmanutra
(+0,64%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Maire
, che continua la seduta con -6,36%.
Scende BFF Bank
, con un ribasso del 5,33%.
Crolla NewPrinces
, con una flessione del 4,03%.
Seduta negativa per Banca Generali
, che mostra una perdita dell'1,88%.