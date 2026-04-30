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Listini europei in rosso su timori nuova escalation in Iran, Brent sopra i 120 dollari. A Milano crolla Stellantis

Commento, Finanza, Spread
Listini europei in rosso su timori nuova escalation in Iran, Brent sopra i 120 dollari. A Milano crolla Stellantis
(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.

Balzo dei prezzi del greggio, con il Brent che ha toccato i 126 dollari al barile (+6,8%), il livello più alto dall'inizio della crisi Russia-Ucraina nel 2022, e ora scambia intorno ai 122 dollari. A infiammare il mercato è la notizia che il Presidente Trump valuterà oggi nuove opzioni militari contro l'Iran, presentate dal comandante del CENTCOM Brad Cooper. Le opzioni includono attacchi aerei, operazioni per riaprire lo Stretto di Hormuz (bloccato da due mesi) o il sequestro delle scorte di uranio iraniano.

A Piazza Affari tonfo di Stellantis nonostante una trimestrale che ha segnato il ritorno all'utile netto dopo il rosso dello scorso anno. Performance negativa anche Prysmian che, dopo i conti, aveva aperto da un -6% per poi recuperare.

Sul fronte macroeconomico, accelera l'inflazione in Francia al 2,2%. In Germania in discesa il commercio al dettaglio. Le vendite in termini reali hanno registrato a marzo un calo del 2% su mese, contro il -0,3% atteso dagli analisti, e dopo il -0,3% registrato il mese precedente (rivisto da -0,6%).

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,168. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.589,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 108,3 dollari per barile.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +84 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,95%.

Tra i listini europei fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,41%, resta vicino alla parità Londra (+0,13%), e soffre Parigi, che evidenzia una perdita dell'1,09%.

Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,95% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde lo 0,94%, continuando la seduta a 49.795 punti.

In ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,97%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo il FTSE Italia Star (-0,47%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, seduta senza slancio per ENI, che riflette un moderato aumento dell'1,10%.

Piccolo passo in avanti per Snam, che mostra un progresso dello 0,70%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis, che ottiene -7,83%.

Preda dei venditori Avio, con un decremento dell'1,92%.

Si concentrano le vendite su Moncler, che soffre un calo dell'1,80%.

Vendite su Buzzi, che registra un ribasso dell'1,71%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Ascopiave (+1,18%), Comer Industries (+0,88%) e Pharmanutra (+0,64%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Maire, che continua la seduta con -6,36%.

Scende BFF Bank, con un ribasso del 5,33%.

Crolla NewPrinces, con una flessione del 4,03%.

Seduta negativa per Banca Generali, che mostra una perdita dell'1,88%.
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