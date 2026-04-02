In rosso i listini europei con Brent sopra i 108 dollari e de-escalation in Medio Oriente che si allontana

(Teleborsa) - Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente
, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso.
Le parole di Trump
nella notte continua ad affossare i mercati. Il presidente americano ha illustrato per la prima volta agli americani i progressi e gli obiettivi della guerra in Iran
. "Siamo sulla buona strada per completare i nostri obiettivi militari. Nelle prossime due-tre settimane colpiremo l'Iran con forza e lo riporteremo all'età della pietra", ha dichiarato
Trump dalla Casa Bianca.
Il prezzo del petrolio è tornato a correre dopo le parole del presidente Trump. Il Brent viaggia sopra i 108 dollari registrando un aumento di circa il 7%, così come il West Texas Intermediate (WTI) che è salito oltre i 107 dollari al barile.
A Piazza Affari
corre Eni
dopo la nuova impennata del greggio e l'aumento del target price da parte di Berenberg. Ancora male Stm
, Unicredit
, Avio
e Buzzi
.
Sul fronte macroeconomico, secondo gli ultimi dati Istat
a febbraio 2026
le vendite al dettaglio, rispetto al mese precedente, sono stazionarie in valore e diminuiscono in volume (-0,2%). In calo le vendite dei beni alimentari in valore (-0,4%) e in volume (-0,5%) mentre sono in aumento quelle dei beni non alimentari (rispettivamente +0,2% in valore e +0,1% in volume).
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,50%. Crollo dell'oro
(-2,91%), che ha toccato 4.620,5 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+7,76%), che raggiunge 107,9 dollari per barile.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +88 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,90%. Tra le principali Borse europee
in apnea Francoforte
, che arretra dell'1,71%, piatta Londra
, che tiene la parità, e senza spunti Parigi
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.
Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre l'1,27%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 47.452 punti, in calo dell'1,25%.
In discesa il FTSE Italia Mid Cap
(-1,06%); sulla stessa tendenza, negativo il FTSE Italia Star
(-1,02%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, buoni spunti su ENI
, che mostra un ampio vantaggio del 3,72%.
Ben impostata Stellantis
, che mostra un incremento dell'1,95%.
Tonica Tenaris
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,84%.
Resistente Saipem
, che segna un piccolo aumento dell'1,39%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Avio
, che continua la seduta con -3,98%.
Tonfo di STMicroelectronics
, che mostra una caduta del 3,83%.
Spicca la prestazione negativa di Buzzi
, che scende del 3,28%. Unicredit
scende del 3,14%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Alerion Clean Power
(+7,26%), Carel Industries
(+2,61%), Ascopiave
(+1,45%) e IREN
(+1,13%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su BFF Bank
, che ottiene -6,70%.
Lettera su NewPrinces
, che registra un importante calo del 6,14%.
Scende Technoprobe
, con un ribasso del 4,33%.
Calo deciso per Danieli
, che segna un -3,26%.