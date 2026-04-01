Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Corrono Milano e i mercati del Vecchio Continente dopo le parole di Trump su fine guerra Iran

Commento, Finanza, Spread
Corrono Milano e i mercati del Vecchio Continente dopo le parole di Trump su fine guerra Iran
(Teleborsa) - Avvio sugli scudi per tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente, che beneficiano di un clima geopolitico in via di de-escalation dopo le parole del presidente Usa Trump che ha annunciato la fine della campagna in Iran in due-tre settimane. A Milano corre Buzzi , all'indomani dei conti, seguita da Unicredit, Prysmian e Ferrari. Cedono invece gli energetici Eni, Tenaris e Saipem.

Sul fronte macroeconomico si attendono i dati di febbraio sulla disoccupazione in Italia ed Eurozona e quelli di marzo del PMI manifatturiero del Blocco. Oltre oceano nel pomeriggio arriveranno i dati sugli occupati ADP di marzo.

L'Euro / dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,25%. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dello 0,91%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 97,36 dollari per barile, in netto calo del 3,96%.

Torna a scendere lo spread, attestandosi a +83 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,77%.

Tra le principali Borse europee effervescente Francoforte, con un progresso del 2,65%, incandescente Londra, che vanta un incisivo incremento dell'1,75%, e in primo piano Parigi, che mostra un forte aumento del 2,20%.

Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,52%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento il FTSE Italia All-Share, che con il suo +2,44% avanza a quota 47.719 punti.

Effervescente il FTSE Italia Mid Cap (+2,01%); con analoga direzione, ottima la prestazione del FTSE Italia Star (+1,9%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Buzzi (+5,57%), Prysmian (+5,23%), Unicredit (+5,06%) e Ferrari (+3,81%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su ENI, che ottiene -3,10%.

Deludente Tenaris, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, BFF Bank (+5,42%), Technoprobe (+4,34%), Interpump (+4,20%) e Webuild (+3,71%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su NewPrinces, che ottiene -4,62%.

Fiacca SOL, che mostra un piccolo decremento dell'1,19%.

Discesa modesta per Alerion Clean Power, che cede un piccolo -0,98%.

Pensosa D'Amico, con un calo frazionale dello 0,94%.
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