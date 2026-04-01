Corrono Milano e i mercati del Vecchio Continente dopo le parole di Trump su fine guerra Iran

(Teleborsa) - Avvio sugli scudi per tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente
, che beneficiano di un clima geopolitico in via di de-escalation
dopo le parole del presidente Usa Trump
che ha annunciato la fine della campagna in Iran
in due-tre settimane. A Milano corre Buzzi
, all'indomani dei conti
, seguita da Unicredit
, Prysmian
e Ferrari
. Cedono invece gli energetici Eni
, Tenaris
e Saipem
.
Sul fronte macroeconomico
si attendono i dati di febbraio sulla disoccupazione in Italia ed Eurozona e quelli di marzo del PMI manifatturiero del Blocco. Oltre oceano nel pomeriggio arriveranno i dati sugli occupati ADP di marzo.
L'Euro / dollaro USA
prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,25%. Segno più per l'oro
, che mostra un aumento dello 0,91%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 97,36 dollari per barile, in netto calo del 3,96%.
Torna a scendere lo spread
, attestandosi a +83 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,77%. Tra le principali Borse europee
effervescente Francoforte
, con un progresso del 2,65%, incandescente Londra
, che vanta un incisivo incremento dell'1,75%, e in primo piano Parigi
, che mostra un forte aumento del 2,20%.
Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB
, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,52%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento il FTSE Italia All-Share
, che con il suo +2,44% avanza a quota 47.719 punti.
Effervescente il FTSE Italia Mid Cap
(+2,01%); con analoga direzione, ottima la prestazione del FTSE Italia Star
(+1,9%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Buzzi
(+5,57%), Prysmian
(+5,23%), Unicredit
(+5,06%) e Ferrari
(+3,81%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su ENI
, che ottiene -3,10%.
Deludente Tenaris
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, BFF Bank
(+5,42%), Technoprobe
(+4,34%), Interpump
(+4,20%) e Webuild
(+3,71%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su NewPrinces
, che ottiene -4,62%.
Fiacca SOL
, che mostra un piccolo decremento dell'1,19%.
Discesa modesta per Alerion Clean Power
, che cede un piccolo -0,98%.
Pensosa D'Amico
, con un calo frazionale dello 0,94%.