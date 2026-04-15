Milano 13:56
48.201 +0,05%
Nasdaq 14-apr
25.842 0,00%
Dow Jones 14-apr
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Londra 13:56
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Francoforte 13:56
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Piazza Affari piatta in un'Europa in calo

A Milano in evidenza Stellantis

Commento, Finanza, Spread
Piazza Affari piatta in un'Europa in calo
(Teleborsa) - Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Clima prudente in attesa di sviluppi dal nuovo giro di negoziati tra USA e Iran. A Milano bene Stellantis , galvanizzata dai dati in crescita delle consegne nel primo trimestre, e Banca MPS mentre è in corso l’assemblea per il rinnovo del Cda.

Sul fronte macroeconomico, a febbraio è cresciuta più delle attese la produzione industriale dell'Eurozona. Secondo Eurostat, l'output ha registrato un aumento dello 0,4% su base mensile rispetto al -0,8% di gennaio. Il dato si confronta con il +0,3% atteso dal mercato. Su base annua la produzione è scesa dello 0,6% come nel mese precedente e contro il -1,2% stimato dagli analisti.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,178. Vendite diffuse sull'oro, che continua la giornata a 4.798,7 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,49%.

Avanza di poco lo spread, che si porta a +76 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,79%.

Nello scenario borsistico europeo senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e tentenna Parigi, che cede lo 0,66%.

Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 48.098 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 50.532 punti.

Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,04%); guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,34%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in luce Stellantis, con un ampio progresso del 2,79%.

Andamento positivo per Banca MPS, che avanza di un discreto +2,01%.

Ben comprata Recordati, che segna un forte rialzo dell'1,71%.

Avio avanza dell'1,65%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem, che ottiene -2,08%.

Scivola Moncler, con un netto svantaggio dell'1,61%.

Sostanzialmente debole Hera, che registra una flessione dell'1,47%.

Si muove sotto la parità Prysmian, evidenziando un decremento dell'1,31%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Piaggio (+5,03%), Maire (+3,25%), Ferretti (+1,74%) e Zignago Vetro (+1,69%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Comer Industries, che continua la seduta con -2,37%.

In rosso BFF Bank, che evidenzia un deciso ribasso del 2,29%.

Spicca la prestazione negativa di Ferragamo, che scende del 2,26%.

IREN scende dell'1,90%.

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