Piazza Affari piatta in un'Europa in calo

(Teleborsa) - Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente
. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Clima prudente in attesa di sviluppi dal nuovo giro di negoziati tra USA e Iran. A Milano bene Stellantis
, galvanizzata dai dati in crescita delle consegne nel primo trimestre
, e Banca MPS
mentre è in corso l’assemblea per il rinnovo del Cda.
Sul fronte macroeconomico
, a febbraio è cresciuta più delle attese la produzione industriale dell'Eurozona
. Secondo Eurostat, l'output ha registrato un aumento dello 0,4% su base mensile rispetto al -0,8% di gennaio. Il dato si confronta con il +0,3% atteso dal mercato. Su base annua la produzione è scesa dello 0,6% come nel mese precedente e contro il -1,2% stimato dagli analisti.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,178. Vendite diffuse sull'oro
, che continua la giornata a 4.798,7 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,49%.
Avanza di poco lo spread
, che si porta a +76 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,79%. Nello scenario borsistico europeo
senza spunti Francoforte
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra
, che segna un quasi nulla di fatto, e tentenna Parigi
, che cede lo 0,66%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 48.098 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 50.532 punti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,04%); guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,34%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, in luce Stellantis
, con un ampio progresso del 2,79%.
Andamento positivo per Banca MPS
, che avanza di un discreto +2,01%.
Ben comprata Recordati
, che segna un forte rialzo dell'1,71%. Avio
avanza dell'1,65%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem
, che ottiene -2,08%.
Scivola Moncler
, con un netto svantaggio dell'1,61%.
Sostanzialmente debole Hera
, che registra una flessione dell'1,47%.
Si muove sotto la parità Prysmian
, evidenziando un decremento dell'1,31%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Piaggio
(+5,03%), Maire
(+3,25%), Ferretti
(+1,74%) e Zignago Vetro
(+1,69%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Comer Industries
, che continua la seduta con -2,37%.
In rosso BFF Bank
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,29%.
Spicca la prestazione negativa di Ferragamo
, che scende del 2,26%. IREN
scende dell'1,90%.