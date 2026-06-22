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Londra: amplia il rialzo easyJet

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Londra: amplia il rialzo easyJet
Protagonista la compagnia aerea low cost inglese, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,25%.
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