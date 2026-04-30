Londra: positiva la giornata per Antofagasta
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia mineraria, che avanza bene del 2,59%.
Lo scenario su base settimanale di Antofagasta rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico dell'azienda sudamericana estrattrice di rame suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34,35 sterline con tetto rappresentato dall'area 35,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 33,42.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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