Londra: positiva la giornata per Antofagasta

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia mineraria , che avanza bene del 2,59%.



Lo scenario su base settimanale di Antofagasta rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico dell' azienda sudamericana estrattrice di rame suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34,35 sterline con tetto rappresentato dall'area 35,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 33,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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