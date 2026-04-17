Londra: movimento negativo per Antofagasta

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia mineraria , che presenta una flessione del 2,98%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Le implicazioni di medio periodo di Antofagasta confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 37,24 sterline con primo supporto visto a 36,22. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 35,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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