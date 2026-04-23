Londra: performance negativa per Antofagasta
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia mineraria, in flessione del 2,34% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Antofagasta, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda sudamericana estrattrice di rame. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 37,49 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 36,49. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 36,04.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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