Londra: performance negativa per Antofagasta

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia mineraria , in flessione del 2,34% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Antofagasta , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell' azienda sudamericana estrattrice di rame . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 37,49 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 36,49. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 36,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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