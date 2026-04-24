Milano 15:19
47.615 -0,61%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
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Londra 15:19
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Francoforte 15:18
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Londra: andamento negativo per Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Antofagasta
Rosso per la compagnia mineraria, che sta segnando un calo del 3,33%.
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