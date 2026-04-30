Londra: preme sull'acceleratore United Utilities
(Teleborsa) - Ottima performance per la società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua, che scambia in rialzo del 10,90%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di United Utilities evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso United Utilities rispetto all'indice.
Lo status tecnico di United Utilities mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 14,25 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 14,75. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 13,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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