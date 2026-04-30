Londra: preme sull'acceleratore United Utilities

(Teleborsa) - Ottima performance per la società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua , che scambia in rialzo del 10,90%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di United Utilities evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso United Utilities rispetto all'indice.





Lo status tecnico di United Utilities mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 14,25 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 14,75. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 13,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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