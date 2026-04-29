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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Utilities
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29 aprile 2026 - 15.00
Vendite diffuse sull'
indice Utilities dell'Area Euro
, che continua la giornata a 580,89 punti.
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