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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Utilities

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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Utilities
Vendite diffuse sull'indice Utilities dell'Area Euro, che continua la giornata a 580,89 punti.
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