Milano 15:24
47.631 +0,64%
Nasdaq 9-apr
25.082 0,00%
Dow Jones 9-apr
48.186 +0,58%
Londra 15:24
10.639 +0,34%
Francoforte 15:24
23.979 +0,72%

Londra: performance negativa per BAE Systems

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Londra: performance negativa per BAE Systems
Pressione sull'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che tratta con una perdita del 3,42%.
Condividi
```