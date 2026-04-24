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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro perde lo 0,98%, continuando la seduta a 582,36 punti.
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