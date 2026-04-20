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Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Utilities

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Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro fa un piccolo salto in avanti dello 0,64%, portandosi a 577,81 punti.
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