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Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dell'1,01%
Ibex 35 termina gli scambi a 19.542,3 Euro
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22 giugno 2026 - 17.53
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Madrid allunga timidamente il passo dell'1,01% e chiude a 19.542,3 Euro.
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