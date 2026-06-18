Milano 17:35
52.688 +0,18%
Nasdaq 19:04
30.363 +2,33%
Dow Jones 19:04
51.673 +0,35%
Londra 17:40
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Francoforte 17:35
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Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,44%

Il CAC40 termina gli scambi a 8.467,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,44%
Parigi allunga timidamente il passo dello 0,44% e chiude a 8.467,98 punti.
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