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Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,44%
Il CAC40 termina gli scambi a 8.467,98 punti
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18 giugno 2026 - 17.43
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Parigi allunga timidamente il passo dello 0,44% e chiude a 8.467,98 punti.
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