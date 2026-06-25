Milano 10:39
51.815 +0,34%
Nasdaq 24-giu
29.220 0,00%
Dow Jones 24-giu
51.849 +0,35%
Londra 10:39
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Francoforte 10:39
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Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,34%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.120,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,34%
Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,34% e chiude a 4.120,28 punti.
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