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New York: Carrier Global, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
New York: Carrier Global, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di sistemi di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione per uso industriale e domestico, che scambia con una performance decisamente positiva del 9,43%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Carrier Global rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Carrier Global è in rafforzamento con area di resistenza vista a 69,06 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 64,87. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 73,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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