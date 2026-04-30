New York: Carrier Global, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di sistemi di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione per uso industriale e domestico , che scambia con una performance decisamente positiva del 9,43%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Carrier Global rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Carrier Global è in rafforzamento con area di resistenza vista a 69,06 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 64,87. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 73,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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