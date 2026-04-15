New York: profondo rosso per Carrier Global

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di sistemi di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione per uso industriale e domestico , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,21%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carrier Global più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Carrier Global è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 63,25 USD, mentre il primo supporto è stimato a 60,09. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 66,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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