New York: profondo rosso per Carrier Global
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di sistemi di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione per uso industriale e domestico, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,21%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carrier Global più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Carrier Global è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 63,25 USD, mentre il primo supporto è stimato a 60,09. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 66,41.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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