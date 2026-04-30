New York: i venditori si accaniscono su Willis Towers Watson

(Teleborsa) - A picco il leader nel brokeraggio assicurativo e nello sviluppo di software per la gestione del rischio , che presenta un pessimo -12,88%.



Lo scenario su base settimanale di Willis Towers Watson rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 278,4 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 241,9 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Willis Towers Watson è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 278,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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