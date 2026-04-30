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Perde Willis Towers Watson sul mercato di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
30 aprile 2026 - 16.10
In forte ribasso il
leader nel brokeraggio assicurativo e nello sviluppo di software per la gestione del rischio
, che mostra un -12,88%.
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