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Perde Willis Towers Watson sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Willis Towers Watson sul mercato di New York
In forte ribasso il leader nel brokeraggio assicurativo e nello sviluppo di software per la gestione del rischio, che mostra un -12,88%.
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