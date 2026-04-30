New York: KLA-Tencor scende verso 1.651,5 USD

(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia tecnologica americana , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,24% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di KLA-Tencor , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.712,4 Dollari USA. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1.651,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.618,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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