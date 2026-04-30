New York: rally per Alphabet

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la Holding statunitense a cui fa capo Google , che tratta in rialzo del 6,85%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Alphabet rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Alphabet mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 376,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 364,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 388,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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