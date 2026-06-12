New York: risultato positivo per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Scambia in profit la banca d'affari americana , che lievita del 2,97%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Goldman Sachs , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni tecniche di breve periodo di Goldman Sachs suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 1.077,4 USD e supporto visto a quota 1.051,7. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 1.103,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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