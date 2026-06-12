New York: risultato positivo per Goldman Sachs
(Teleborsa) - Scambia in profit la banca d'affari americana, che lievita del 2,97%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Goldman Sachs, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni tecniche di breve periodo di Goldman Sachs suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 1.077,4 USD e supporto visto a quota 1.051,7. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 1.103,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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